У Дніпропетровській області очікується підвищення тарифів на воду, відомо, кого торкнуться змін.

Наразі тарифи на воду на Дніпропетровщині залишаються незмінними, але незабаром ситуація може змінитися і ціни підвищаться, передає Politeka.

Після завершення військового стану та стабілізації ситуації в країні очікується подорожчання не лише водопостачання, а й інших комунальних послуг.

Глава Павлограда зазначив, що у поточних умовах із міського бюджету щомісяця виділяється близько 4 мільйонів гривень для компенсації різниці у цінах на воду.

Мер Павлограда наголосив на несправедливості діючої системи, за якої жителі з високим доходом — до 100 тисяч гривень на місяць — перебувають у рівних умовах із пенсіонерами, які отримують 3–4 тисячі гривень.

На його думку, ті, хто здатний оплачувати фактичну вартість води, могли б почати це робити вже зараз, що було б чесніше та допомогло б місту.

"Коли кажуть, що вода у нас "золота", я відповідаю, що вартість має бути економічно обґрунтована. Зараз, на період військового стану, зростання стримується. Після закінчення періоду військового стану тарифи зростуть реально. І ми надаватимемо цільову підтримку тим, хто дійсно цього потребує, - сказав Анатолій Вершина.

Хоча Національна комісія з 1 червня 2023 року залишила централізовані ціни без змін, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати власні розцінки.

Експерти додають, що вартість водопостачання та водовідведення може значно відрізнятись у різних регіонах України. Це пов'язано з локальними умовами — доступом до водних ресурсів, вартістю електроенергії та іншими факторами.

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