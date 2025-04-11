У Дніпрі приготування до Великодня 2025 вже в розпалі, а традиційна паска цього року обійдеться дорожче, дізнайтеся про ціни у магазинах.

У Дніпрі великодні приготування почалися, традиційна паска у 2025 році обійдеться дорожче, стало відомо, про ціни у магазинах, передає Politeka.

За підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), приготування 3-4 пасок по 500–600 грамів коштуватиме в середньому 318,4 грн - це на 38,6% більше, ніж у 2024 році.

Причиною зростання вартості стали вищі ціни на ключові інгредієнти, зокрема яйця, вершкове масло та молоко. Така динаміка вплинула не лише на домашню випічку, а й на вартість вже готових у супермаркетах міста.

Станом на початок квітня 2025 року у супермаркетах Дніпра вже активно продають святкову випічку до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня.

Стартова ціна — від 30 гривень за 100 грамів.

У продажу — як власна випічка торгових мереж, так і продукція популярних кондитерських брендів.

Вартість залежить від складу, ваги та оформлення паски.

З кожним днем попит зростає, що традиційно призводить до підвищення цін. Тому рекомендується купувати великодню випічку заздалегідь — це дозволить заощадити та обрати найкращий варіант.

NOVUS, класичні починаються із 29,9 грн (100 г), 49,99 (200 г), 79,99 (500 ).

Елітні варіанти: з глазурованими сухофруктами та горіхами — 169 (300 г), "Фірмова" з мигдалевими пластівцями — 199 за 500 г.

"Сільпо" випічка власного виробництва — 34,99 (100), 79,99 (300), 129 (500 грам).

"Епіцентр"— від 36 гривен (100 грам), 125 (450 ), 230 (1 кг); сирна — 190 (550); кекс із журавлиною та родзинками — 265 (620).

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