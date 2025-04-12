На початок 2025 року ринок оренди житла у Дніпрі продовжує розвиватися, незважаючи на внутрішні виклики, дізнайтеся, скільки коштує орендувати квартиру, передає Politeka.
Вартість оренди формується під впливом безлічі факторів - від району та площі до стану квартири та наявності сучасного ремонту.
Ринок залишається активним, проте його стабільність перебуває під тиском через воєнні дії та нестабільну обстановку в регіоні. Регулярні обстріли та загальна тривожність впливають як на попит, так і на ціноутворення.
Додатковим чинником нестабільності є економічна ситуація у країні.
Інфляція, зростання тарифів та зниження купівельної спроможності населення відбиваються на орендній вартості.
Тим не менш, місто, як і раніше, залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) завдяки вигідному географічному положенню, розвиненій інфраструктурі та близькості до рідних регіонів.
Скільки коштує зняти житло у Дніпрі?
Однокімнатні:
Середня ціна в АНД районі – близько 12 000 грн/міс.
Мінімальна вартість - від 5500 + комунальні.
Двокімнатні квартири:
Середня ставка оренди – приблизно 12 000 грн.
Бюджетні варіанти - від 7 000 + комунальні послуги.
Трикімнатні:
Середня ціна - близько 14 000 грн/міс.
Найдоступніші пропозиції - від 5 000 + комунальні платежі.
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