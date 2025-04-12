Дізнайтесь відповідь на важливе питання, скільки коштує зняти житло в Дніпрі, відомо про ціни на оренду квартир.

На початок 2025 року ринок оренди житла у Дніпрі продовжує розвиватися, незважаючи на внутрішні виклики, дізнайтеся, скільки коштує орендувати квартиру, передає Politeka.

Вартість оренди формується під впливом безлічі факторів - від району та площі до стану квартири та наявності сучасного ремонту.

Ринок залишається активним, проте його стабільність перебуває під тиском через воєнні дії та нестабільну обстановку в регіоні. Регулярні обстріли та загальна тривожність впливають як на попит, так і на ціноутворення.

Додатковим чинником нестабільності є економічна ситуація у країні.

Інфляція, зростання тарифів та зниження купівельної спроможності населення відбиваються на орендній вартості.

Тим не менш, місто, як і раніше, залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) завдяки вигідному географічному положенню, розвиненій інфраструктурі та близькості до рідних регіонів.

Скільки коштує зняти житло у Дніпрі?

Однокімнатні:

Середня ціна в АНД районі – близько 12 000 грн/міс.

Мінімальна вартість - від 5500 + комунальні.

Двокімнатні квартири:

Середня ставка оренди – приблизно 12 000 грн.

Бюджетні варіанти - від 7 000 + комунальні послуги.

Трикімнатні:

Середня ціна - близько 14 000 грн/міс.

Найдоступніші пропозиції - від 5 000 + комунальні платежі.

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