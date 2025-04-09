Завдяки благодійній програмі надаватиметься грошова допомога в Дніпрі та області.

Грошова допомога в Дніпрі та області надається певним категоріям населення у розмірі 5 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці та всі нюанси про отримання виплат.

Діти, які мешкають у Кривому Розі та постраждали від війни, можуть отримати щорічну підтримку в рамках програми «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».

Величина допомоги становить 5000 гривень на рік і надається дітям, що мають офіційний статус осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів.

Контактні адреси та телефони для звернення:

Металургійний : пр-т Металургів, 16; тел. 0973920336, 0684991433

: пр-т Металургів, 16; тел. 0973920336, 0684991433 Довгинцівський : вул. Дніпровське шосе, 16; 0681881010

: вул. Дніпровське шосе, 16; 0681881010 Покровський : вул. Федора Караманиця, 37В; 0981810107, 0981810117

: вул. Федора Караманиця, 37В; 0981810107, 0981810117 Інгулецький : пр-т Південний, 1; 0960438568; вул. Гірників, 19; тел. 0679147657

: пр-т Південний, 1; 0960438568; вул. Гірників, 19; тел. 0679147657 Саксаганський : вул. Св. Григорія Богослова, 16А; 0983602004

: вул. Св. Григорія Богослова, 16А; 0983602004 Тернівський : вул. Пляжна, 23; 0975033528, 0674336786

: вул. Пляжна, 23; 0975033528, 0674336786 Центрально-Міський: вул. Свято-Миколаївська, 27; тел. 0677773560, 0504888945

Також ООН продовжила програму для українських пенсіонерів щонайменше до середини 2025 року - завдяки цьому їм далі надаватиметься грошова допомога в Дніпрі та області.

Фінансову підтримку можуть отримати особи пенсійного віку, які:

мешкають у районах, де тривають бойові дії, або поблизу лінії фронту;

отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3 250 грн;

не отримували жодних виплат від міжнародних гуманітарних організацій чи допомоги як внутрішньо переміщені особи з 1 березня 2023 року.

Підтримка припиняється у разі, якщо одержувач більше не відповідає хоча б одній із визначених умов.

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