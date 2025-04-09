Грошова допомога в Дніпрі та області надається певним категоріям населення у розмірі 5 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо подробиці та всі нюанси про отримання виплат.
Діти, які мешкають у Кривому Розі та постраждали від війни, можуть отримати щорічну підтримку в рамках програми «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».
Величина допомоги становить 5000 гривень на рік і надається дітям, що мають офіційний статус осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів.
Контактні адреси та телефони для звернення:
- Металургійний: пр-т Металургів, 16; тел. 0973920336, 0684991433
- Довгинцівський: вул. Дніпровське шосе, 16; 0681881010
- Покровський: вул. Федора Караманиця, 37В; 0981810107, 0981810117
- Інгулецький: пр-т Південний, 1; 0960438568; вул. Гірників, 19; тел. 0679147657
- Саксаганський: вул. Св. Григорія Богослова, 16А; 0983602004
- Тернівський: вул. Пляжна, 23; 0975033528, 0674336786
- Центрально-Міський: вул. Свято-Миколаївська, 27; тел. 0677773560, 0504888945
Також ООН продовжила програму для українських пенсіонерів щонайменше до середини 2025 року - завдяки цьому їм далі надаватиметься грошова допомога в Дніпрі та області.
Фінансову підтримку можуть отримати особи пенсійного віку, які:
- мешкають у районах, де тривають бойові дії, або поблизу лінії фронту;
- отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3 250 грн;
- не отримували жодних виплат від міжнародних гуманітарних організацій чи допомоги як внутрішньо переміщені особи з 1 березня 2023 року.
Підтримка припиняється у разі, якщо одержувач більше не відповідає хоча б одній із визначених умов.
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