Графіки відключення світла у Дніпрі 10 квітня, енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.
Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК) у області.
Мешканців просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити мобільні пристрої, прилади та альтернативні джерела освітлення.
У разі змін графіки відключення світла у Дніпрі 10 квітня буде оновлено на офіційних платформах.
На 10 число з 08:00 до 17:00 за адресами:
село Орільське: вулиця Заводська: 28.
На 10 числа з 08:00 до 17:00 за адресами:
село Надеждівка: вулиці Відважна: 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А;
Озерна: 52, 57, 59, 60, 62, 64-68, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 101, 102А.
Енергетики закликають українців, зокрема жителів східних областей економити електроенергію, особливо у вечірній час.
Через можливі перевантаження мережі можуть змінюватися без попередження, тому варто слідкувати за офіційними повідомленнями енергокомпаній.
Також рекомендується підзарядити свої гаджети, зокрема телефони, павербенки, оскільки через нестабільну ситуацію в енергосистемі можливо доведеться трохи посидіти у темряві.
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