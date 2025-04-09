Місцеві можуть дізнатися, де запровадять графіки відключення світла у Дніпрі у четвер, 10 квітня.

Графіки відключення світла у Дніпрі 10 квітня, енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК) у області.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити мобільні пристрої, прилади та альтернативні джерела освітлення.

У разі змін графіки відключення світла у Дніпрі 10 квітня буде оновлено на офіційних платформах.

На 10 число з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Орільське: вулиця Заводська: 28.

На 10 числа з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Надеждівка: вулиці Відважна: 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А;

Озерна: 52, 57, 59, 60, 62, 64-68, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 101, 102А.

Енергетики закликають українців, зокрема жителів східних областей економити електроенергію, особливо у вечірній час.

Через можливі перевантаження мережі можуть змінюватися без попередження, тому варто слідкувати за офіційними повідомленнями енергокомпаній.

Також рекомендується підзарядити свої гаджети, зокрема телефони, павербенки, оскільки через нестабільну ситуацію в енергосистемі можливо доведеться трохи посидіти у темряві.

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