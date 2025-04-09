Синоптики склали свіжий прогноз погоди у Дніпрі на 10 квітня, відомо про похолодання і не лише.

Прогноз погоди у Дніпрі на 10 квітня, місцевим розповіли про хмарний день та про те, яких сюрпризів чекати, повідомляє Politeka.

Як інформують синоптики, цього четверга відбудуться зміни в атмосферних умовах, які принесуть похмуре небо на території регіону.

У Дніпрі весь день погода буде хмарною, лише вранці небо може бути сонячним.

Протягом доби опади не очікуються. Температурні коливання протягом дня будуть не надто теплими.

Вночі можливі невеликі заморозки до -1 ° C, вранці прогріється до +4 °.

До 12:00 стовпчик термометра підніметься до +6° і залишатиметься на такому рівні до вечора.

Вологість повітря залишатиметься на досить високому рівні. Температура знизиться, прохолода буде відчутною протягом усього дня.

Очікується, що у суботу погода зміниться та буде поступове потепління. Вдень стовпчик сягне +8°C.

Важливо бути готовими до раптових змін і мати під рукою необхідні речі, такі як парасольки та теплі куртки на ранкові та вечірні години, коли температура ще може бути прохолодною.

Прогноз, який склали для українців цього місяця, говорить про різні погодні умови, від дощів та зниження стовпчиків термометра на початку місяця до значного потепління.

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