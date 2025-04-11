Оформлення пенсії в Дніпрі стало доступнішим завдяки онлайн-сервісам та розгалуженій мережі сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє Politeka.

Для подання заяви на пенсійне призначення онлайн скористайтеся порталом електронних послуг ПФУ або застосунком "Дія". Процес складається з кількох етапів:​

  1. Реєстрація та вхід: Увійдіть у кабінет громадянина на сайті або через застосунок "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

  2. Заповнення заявки: Оберіть послугу "Призначення", заповніть необхідні дані та додайте скановані копії документів.​

  3. Підписання та відправка: Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її до ПФУ.​

Якщо ж хочете традиційно оформити особисто, ви можете звернутися в Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

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Завдяки сучасним технологіям, оформлення пенсії стало швидшим і зручнішим, що дозволяє зекономити час і зусилля. Не забувайте перевіряти статус вашої заявки через особистий кабінет на порталі ПФУ, щоб бути в курсі всіх етапів її розгляду.

Важливо пам'ятати, що при оформленні виплат вам можуть знадобитись додаткові документи, тому варто заздалегідь ознайомитись з вимогами на офіційному порталі.