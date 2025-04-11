Оформлення пенсії в Дніпрі стало доступнішим завдяки онлайн-сервісам та розгалуженій мережі сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє Politeka.
Для подання заяви на пенсійне призначення онлайн скористайтеся порталом електронних послуг ПФУ або застосунком "Дія". Процес складається з кількох етапів:
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Реєстрація та вхід: Увійдіть у кабінет громадянина на сайті або через застосунок "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
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Заповнення заявки: Оберіть послугу "Призначення", заповніть необхідні дані та додайте скановані копії документів.
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Підписання та відправка: Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її до ПФУ.
Якщо ж хочете традиційно оформити особисто, ви можете звернутися в Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.
Адреса: 49094, вул. Набережна Перемоги, 26
Завдяки сучасним технологіям, оформлення пенсії стало швидшим і зручнішим, що дозволяє зекономити час і зусилля. Не забувайте перевіряти статус вашої заявки через особистий кабінет на порталі ПФУ, щоб бути в курсі всіх етапів її розгляду.
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