Завдяки сучасним технологіям, оформлення пенсії стало швидшим і зручнішим, що дозволяє зекономити час і зусилля. Не забувайте перевіряти статус вашої заявки через особистий кабінет на порталі ПФУ, щоб бути в курсі всіх етапів її розгляду.