Згідно з рішенням, її пенсія в Дніпрі була перерахована за три роки, і починаючи з січня 2024 року, вона повинна отримувати таку суму.

Пенсія в Дніпрі для судді у відставці була збільшена до баснословних показників після того, як вона подала заяву на ПФУ до місцевого суду, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в рішенні по справі 580/539/25.

Вона роздобула довідку про зарплату в Дніпровському апеляційному суді та звернулась до Пенсійного фонду України з проханням - виплата для неї повинна зрости, але українка отримала відмову.

У своєму рішенні суд зазначив, що позивачка пропустила строк для звернення. Вона просила провести перерахунок виплат з 1 лютого 2022 року, але подала позов лише 15 січня 2025-ого. Тому було вирішино залишити позов без розгляду, оскільки він поданий після закінчення шестимісячного строку, і підстав для поновлення цього строку позивачка не навела.

Наталія Калініч отримала довідки про зарплату судді за три роки: з 1 січня 2022 (267 948 грн), 2023 (289 872 грн) та 2024 (327 024). Враховуючи ці дані, вона має право на пенсію, яка становить 64% від зазначеної зарплати.

Згідно з рішенням, її пенсія в Дніпрі була перерахована за три роки, і починаючи з січня 2024 року, вона повинна отримувати 209,2 тисячі гривень щомісяця. Крім того, суддя отримає компенсацію у вигляді різниці між фактично виплаченою сумою та тією пенсією, яку їй призначили після заяви.

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