Продукти у Дніпрі скоро подорожчають ще більше, чого варто очікувати у квітні 2025 року.

Жителям Дніпра варто підготуватись до нового витку подорожчання продуктів харчування, передає Politeka.

Сезонні коливання на ринку вже впливають на ціни, і за прогнозами експертів, тенденція збережеться як мінімум до кінця квітня.

Які категорії найбільше подорожчають?

Згідно з оцінкою фахівців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", найбільше зростання очікується на:

Овочі (включаючи капусту, моркву, буряк)

М'ясні продукти

Хліб та хлібобулочні вироби.

Це означає, що звичайний споживчий кошик обійдеться значно дорожче, ніж місяць тому.

Подорожчання у Дніпрі пояснюється такими факторами:

Сезонні зміни на ринку

попит перед Великодніми святами

Збільшення собівартості виробництва – особливо взимку, коли фермери витрачають більше на корми та опалення

Інна Сало, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки, наголосила, що найбільше виростуть овочі. А за даними порталу «Експерт», загальне зростання може становити від 5 до 10%.

Особлива увага до вартості яєць, яка вже відчутно підвищилася напередодні Великодня. За словами Дениса Марчука, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зимові витрати на виробництво спричинили підвищення вартості ще у лютому та березні. У квітні можливий додатковий стрибок.

Як заощадити, мешканцям радять:

Купувати продукти наперед, особливо до початку великоднього тижня (до 20 квітня)

Звертати увагу на ринки та фермерські точки продажу – тут часто можна знайти вигідніший прайс та кращу якість.

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