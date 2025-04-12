Жителям Дніпра варто підготуватись до нового витку подорожчання продуктів харчування, передає Politeka.
Сезонні коливання на ринку вже впливають на ціни, і за прогнозами експертів, тенденція збережеться як мінімум до кінця квітня.
Які категорії найбільше подорожчають?
Згідно з оцінкою фахівців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", найбільше зростання очікується на:
Овочі (включаючи капусту, моркву, буряк)
М'ясні продукти
Хліб та хлібобулочні вироби.
Це означає, що звичайний споживчий кошик обійдеться значно дорожче, ніж місяць тому.
Подорожчання у Дніпрі пояснюється такими факторами:
- Сезонні зміни на ринку
- попит перед Великодніми святами
- Збільшення собівартості виробництва – особливо взимку, коли фермери витрачають більше на корми та опалення
Інна Сало, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки, наголосила, що найбільше виростуть овочі. А за даними порталу «Експерт», загальне зростання може становити від 5 до 10%.
Особлива увага до вартості яєць, яка вже відчутно підвищилася напередодні Великодня. За словами Дениса Марчука, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зимові витрати на виробництво спричинили підвищення вартості ще у лютому та березні. У квітні можливий додатковий стрибок.
Як заощадити, мешканцям радять:
Купувати продукти наперед, особливо до початку великоднього тижня (до 20 квітня)
Звертати увагу на ринки та фермерські точки продажу – тут часто можна знайти вигідніший прайс та кращу якість.
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