Робота для ВПО з проживанням в Дніпрі доступна на платформах, де ви можете обрати найбільш вигідний для себе варіант.

В Україні доступна робота для ВПО з проживанням в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Для тих, хто шукає стабільний дохід, пропонуються вакансії водіїв самоскидів, монтажників модульних будинків та переборщиків овочів і фруктів.

Для водіїв самоскидів пропонується зарплата від 26 000 до 30 000 грн на місяць. Робота проводиться по Дніпру та найближчих областях. Підприємство забезпечує офіційне працевлаштування, постійність та можливість проживання в комфортних умовах для іногородніх. Такі умови підходять для тих, хто хоче працювати в стабільній компанії цілий рік.

Ще одна вигідна вакансія — для монтажників каркасних і модульних будинків. Заробітна плата складає від 72 000 до 78 000 грн на місяць в будівельній компанії, яка займається монтажем 1500 модульних будинків. Для іногородніх забезпечуються безкоштовне житло та харчування. Також для них організовано транспорт, який забирає і привозить назад. Ця вакансія підходить для тих, хто шукає високооплачуваність з можливістю проживання.

Для переборщиків та фасовщиків овочів і фруктів на складі в районі Тополь 3 пропонується зарплата від 30 000 до 32 000 грн на місяць. Також є можливість житла і харчування для іногородніх працівників. В обов'язки на складі входить перебірка та фасовка овочів і фруктів.

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