Після завершення мораторію на підвищення тарифів на газ в Дніпрі, це не означатиме автоматичне зростання цін

Багатьох містян зараз цікавить питання підвищення тарифів на газ в Дніпрі та області з травня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці.

Нещодавно в пресі з’явилася інформація, що в 2025 році ціни для побутових споживачів змінюватися не будуть. Це підтвердили кілька джерел в уряді.

«Якщо навіть у нас воєнний стан закінчується найближчими місяцями, в законі прописана заборона ще впродовж пів року. Не буде цінового збільшення вже цього року. Ну хіба дуже сильно натиснуть партнери, але це майже виключено», — заявив представник уряду в розмові з українськими ЗМІ.

Наразі тариф на блакитне паливо для населення від "Нафтогазу" складає 7,96 грн за кубометр, і ця ціна залишатиметься незмінною до кінця поточного місяця. Постанова від 28 березня 2025 року дозволяє продовжити дію цього фіксованого тарифу.

Варто зазначити, що окрім компанії "Нафтогаз України", блакитне паливо для населення постачають й інші компанії. Проте близько 98% побутових споживачів обирають саме "Нафтогаз".

Навіть після завершення мораторію на підвищення тарифів на газ в Дніпрі та інших районах України, це не означатиме автоматичне зростання цін. Подальші зміни залежатимуть від кількох чинників, таких як обсяги споживання, рівень внутрішнього видобутку газу та загальна економічна ситуація в країні.

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