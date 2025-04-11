Прогноз погоди у Дніпрі на 12 квітня, синоптики прогнозують хмарність, дощі, невелике підвищення температури та не тільки.

У мешканців Дніпра попереду ще один похмурий день, синоптики представили актуальний прогноз погоди на суботу, 12 квітня, повідомляє Politeka.

На 12 квітня, очікується хмарність, дощ та поступове потепління.

Протягом дня у місті очікується хмарна погода. Увечері можливий дощ, про що попереджає сервіс Sinoptik.

Зранку можливі короткочасні прояснення, але загалом небо залишатиметься вкрите хмарами.

Денних опадів у цю суботу не передбачається, однак метеорологи попереджають, що варто очікувати на сонячне тепло також не варто.

Температурний фон залишатиметься прохолодним: вночі стовпчики термометрів опустяться до +1°C, а вранці повітря прогріється лише до +11°C.

Удень температура триматиметься на рівні +11°C до самого вечора.

Прохолода буде відчутнішою через підвищену вологість та легкий змінний вітер зі швидкістю до 2,7 м/с.

За попередніми оцінками, субота принесе поступове поліпшення умов, але можливі раптові зміни. Тож варто мати з собою парасольку та одягатися тепліше, особливо у ранкові та вечірні години.

У довгостроковій перспективі місяць обіцяє змінні умови, початок місяця буде супроводжуватися дощами та прохолодою, проте ближче до кінця очікується суттєве потепління.

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