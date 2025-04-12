Синоптики склали свіжий прогноз погоди у Дніпрі на 13 квітня, відомо про невелике потепління.

Жителів Дніпра попередили про похмурий день, синоптики оприлюднили актуальний прогноз погоди на 13 квітня, повідомляє Politeka.

У Дніпрі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів у цю неділю.

За даними метеорологів, у неділю атмосферні умови регіону не зміняться, небо й надалі буде затягнуто хмарами, про це попереджають на сайті Sinoptik.

З самого ранку можливі короткі прояснення, проте велику частину дня небо залишатиметься хмарним. Хоча опади вдень припиняться, сонячного тепла не варто чекати.

Температурні показники залишаться низькому рівні. Нічна температура опуститься до +2°C, вранці повітря прогріється лише до +5°C.

Опівдні прогнозується до +5°C, і такий показник збережеться до вечора.

Вологість залишатиметься на досить високому рівні, прохолода буде відчутною впродовж всієї неділі, що змусить жителів міста вдягатися тепліше.

Відчуття прохолоди посилиться за рахунок високої вологості та змінного вітру зі швидкістю до 1,5 м/с.

На цих вихідних, за попередніми даними, покращаться умови — вдень повітря прогріється до +11°C, а вже з понеділка буде переломний період - почнеться справжня весна з температурою до +22 градусів.

Однак різкі зміни можливі в цей період, тому не забудьте брати з собою парасольку та теплий одяг, особливо на ранковий та вечірній час.

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