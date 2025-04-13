У Дніпрі готуються до різкої зміни погоди на тижні з 14 по 20 квітня, дізнайтеся, чого слід готуватися.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Дніпрі з 14 по 20 квітня 2025 року та розповіли, як зміниться температура повітря, передає Politeka.

За інформацією метеорологів, погода у Дніпрі на тижні з 14 по 20 квітня буде в межах від +16°C до +21°C.

Очікується різке підвищення температури, максимальна в ці дні становитиме +21°C, мінімальна +7°C.

Найтепліший день попередньо прогнозується на неділю, на Великдень, 20 квітня, найхолодніший у понеділок 14 числа.

Швидкість вітру сягатиме лише 3,1 м/с. Синоптики кажуть, що опадів у цей період не очікується, прогнозуються теплі та сонячні весняні дні.

Уночі можливі невеликі заморозки, проте вдень залишиться помірним. Ближче до кінця місяця стане теплішим, а опадів стане менше.

Фінальна частина місяця буде комфортною, але похолодання поки що не очікується.

Дощі стануть рідкісними та переважно короткочасними. Вологість повітря змінюватиметься, але істотних опадів не передбачається.

Синоптики зазначають, що температура повітря в Україні поступово підвищується. У середині тижня +10… +15°C, а в західних регіонах може збільшитись навіть до +17°C.

Погода зазвичай у цьому місяці може бути мінливою, можливо переважання високого атмосферного тиску.

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