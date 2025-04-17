Подорожчання соняшникової олії у Дніпрі, дізнайтесь, чому зростають ціни і скільки тепер платять городяни

У Дніпрі за останній місяць олія подорожчала на 4%, і жителі вже відчувають це при покупках у супермаркетах, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), основною причиною зростання цін став дефіцит сировини – насіння соняшнику.

Через слабкий урожай у 2024 році пропозиція на ринку обмежена, тоді як попит залишається стабільно високим.

Як наслідок, виробничі витрати збільшилися, що безпосередньо вплинуло на олію у роздрібних мережах. У річному вираженні подорожчання досягло майже 40%.

У березні 2025 року за пляшку у магазинах Дніпра доведеться заплатити від 31 до 92 гривень залежно від бренду та торгової мережі. Середня вартість становила 77,5 грн за стандартну пляшку.

У популярних супермаркетах міста такий прайс:

Олейна рафінована 850 мл:

Auchan 66,80.

Novus 69,99

Megamarket 81,40

Metro 77,90

середня ціна: 74,02 грн.

Щедрий Дар рафінована 850 мл:

Novus 81,99.

Auchan 80,10.

Metro 79,20.

середня : 80,43.

Деякі магазини пропонують продукцію менш відомих брендів за зниженими цінами — близько 31 грн., але такі пропозиції обмежені за кількістю і найчастіше є акційними.

У деяких мережах може перевищувати 80 гривень, особливо за продукцію відомих марок.

Експерти попереджають: якщо ситуація з вартістю на сировину не стабілізується, і продовжуватиме зростати.

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