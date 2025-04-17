У Дніпрі за останній місяць олія подорожчала на 4%, і жителі вже відчувають це при покупках у супермаркетах, повідомляє Politeka.
За даними аналітиків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), основною причиною зростання цін став дефіцит сировини – насіння соняшнику.
Через слабкий урожай у 2024 році пропозиція на ринку обмежена, тоді як попит залишається стабільно високим.
Як наслідок, виробничі витрати збільшилися, що безпосередньо вплинуло на олію у роздрібних мережах. У річному вираженні подорожчання досягло майже 40%.
У березні 2025 року за пляшку у магазинах Дніпра доведеться заплатити від 31 до 92 гривень залежно від бренду та торгової мережі. Середня вартість становила 77,5 грн за стандартну пляшку.
У популярних супермаркетах міста такий прайс:
Олейна рафінована 850 мл:
- Auchan 66,80.
- Novus 69,99
- Megamarket 81,40
- Metro 77,90
середня ціна: 74,02 грн.
Щедрий Дар рафінована 850 мл:
- Novus 81,99.
- Auchan 80,10.
- Metro 79,20.
середня : 80,43.
Деякі магазини пропонують продукцію менш відомих брендів за зниженими цінами — близько 31 грн., але такі пропозиції обмежені за кількістю і найчастіше є акційними.
У деяких мережах може перевищувати 80 гривень, особливо за продукцію відомих марок.
Експерти попереджають: якщо ситуація з вартістю на сировину не стабілізується, і продовжуватиме зростати.
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