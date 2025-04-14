Грошова допомога у Дніпрі та області охоплює дві категорії громадян, які отримають виплати протягом трьох місяців

Благодійним фондом "Право на захист" в рамках програми багатоцільової допомоги від ООН виплачується грошова допомога у Дніпрі та області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба фонду у Telegram-каналі.

Охоплюються дві категорії громадян:

внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути домівки через бойові дії;

тих, хто повернувся з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення.

Щоб претендувати на виплати, необхідно відповідати таким критеріям:

загальний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 5,4 тис. грн;

родина є неповною: один із батьків самостійно виховує дітей до 18 років або доглядає за літніми родичами;

у домогосподарстві лише пенсіонери, які також мають на утриманні неповнолітніх;

у складі родини є особи з інвалідністю або ті, хто потребує постійного медичного догляду.

Заявки на участь у програмі приймаються протягом квітня. Грошова допомога у Дніпрі та області залишається сталою — 10 800 гривень за три місяці, тобто кожен отримувач отримає по 3 600 гривень щомісяця.

Зареєструватися на виплати можна буде за новою адресою: вул. Половицька, 9 — неподалік Театру опери та балету.

Організатори уточнюють, що зручно дістатися можна до зупинки "Театр опери і балету / Главпоштамт" наступним транспортом:

трамвай №1;

автобуси №87, 101, 113, 146, 157;

тролейбуси №Б, 1, 4, 5, 6.

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