Благодійним фондом "Право на захист" в рамках програми багатоцільової допомоги від ООН виплачується грошова допомога у Дніпрі та області, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба фонду у Telegram-каналі.
Охоплюються дві категорії громадян:
- внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути домівки через бойові дії;
- тих, хто повернувся з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення.
Щоб претендувати на виплати, необхідно відповідати таким критеріям:
- загальний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 5,4 тис. грн;
- родина є неповною: один із батьків самостійно виховує дітей до 18 років або доглядає за літніми родичами;
- у домогосподарстві лише пенсіонери, які також мають на утриманні неповнолітніх;
- у складі родини є особи з інвалідністю або ті, хто потребує постійного медичного догляду.
Заявки на участь у програмі приймаються протягом квітня. Грошова допомога у Дніпрі та області залишається сталою — 10 800 гривень за три місяці, тобто кожен отримувач отримає по 3 600 гривень щомісяця.
Зареєструватися на виплати можна буде за новою адресою: вул. Половицька, 9 — неподалік Театру опери та балету.
Організатори уточнюють, що зручно дістатися можна до зупинки "Театр опери і балету / Главпоштамт" наступним транспортом:
- трамвай №1;
- автобуси №87, 101, 113, 146, 157;
- тролейбуси №Б, 1, 4, 5, 6.
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