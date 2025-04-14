Прогноз погоди у Дніпрі на 15 квітня, синоптики розповіли про незначне потепління.

Синоптики представили новий прогноз погоди в Дніпрі на вівторок, 15 квітня, передає Politeka.

Згідно з оновленими даними, городян чекає сонячний день із незначним потеплінням.

У Дніпрі на небі цього дня не буде жодної хмарини. Без опадів", – йдеться на сайті синоптик.

Температура повітря вночі становитиме близько +9°C. Опади не прогнозуються, і день пройде переважно сухо.

Зі сходом сонця почнеться поступове потепління: вранці стовпчики термометрів піднімуться до +16...+18°C, а до полудня тепло досягне +18°C і збережеться до вечора.

Завдяки високому рівню вологості та слабкому вітру (до 1,5 м/с) тепло буде відчуватися особливо комфортно. Така погода ідеально підійде для прогулянок та легкого одягу.

За даними синоптиків, тиждень з 14 по 20 число в Дніпрі буде відзначений стабільним потеплінням: денні температури варіюватимуться від +16°C до +21°C.

Найтеплішим днем ​​по всій Україні попередньо стане неділя, 20 квітня – саме на Великдень. Найпрохолодніший день тижня очікується у понеділок, 14 числа, із температурою близько +7°C.

Таким чином, можна стверджувати, що метеообстановка у місті стабілізується у бік весняного комфорту, без різких коливань та істотних опадів до кінця цього місяця.

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