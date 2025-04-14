Допомога пенсіонерам на Дніпропетровщині має певні особливості та важливі умови.

Розпочнеться друга хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів для пільгових категорій громадян - в першу чергу призначається допомога пенсіонерам на Дніпропетровщині, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили в управлінні преси криворізького міськвиконкому.

Уточнимо, що надається ця допомога пенсіонерам на Дніпропетровщині з 14 квітня. Так, продуктові набори в Кривому Розі зможуть також отримати сім'ї, до складу яких входять:

учасники бойових дій АТО, ООС, або особи, які стали жертвами військової агресії РФ;

особи з інвалідністю, отриманою під час служби у війську, що підпадають під дію Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей»;

ті,хто отримують пенсію в розмірі 3 400 грн чи менше;

люди з інвалідністю І-III груп унаслідок катастрофи на ЧАЕС;

родичі померлих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

ліквідатори Чорнобильської катастрофи (друга та третя категорії);

люди, що надають соціальні послуги непрофесійно членам сім’ї;

учасники бойових дій – воїни-інтернаціоналісти;

потерпілі від катастрофи на ЧАЕС, віднесені до категорій 2Б та 3Б;

непрацюючі особи з інвалідністю 3 групи через загальне захворювання;

ті хто отримують підтримку при народженні дитини;

ті хто отримують підтримку на дітей, над якими встановлено опіку, піклування;

ті хто отримують підтримку при втраті годувальника;

особи, які отримують тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від аліментів, перебувають у розшуку;

ті хто мають тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим людям старше пенсійного віку, які не мають права на пенсію.

Продуктові набори можна буде отримати в 25 стаціонарних пунктах по всьому місту з понеділка по суботу з 08:00 до 15:00. Допомога пенсіонерам на Дніпропетровщині має певні особливості. Наприклад, для мешканців віддалених районів та людей з обмеженими можливостями організовано виїзне обслуговування, а графіки роботи цих пунктів також будуть оприлюднені.

Якщо ви не встигли отримати набір на першу хвилю, його можна буде забрати і під час наступної.

Для отримання більш детальної інформації або організації доставки звертайтесь до пунктів видачі або контактного центру за телефонами 1520 (Київстар) або 499-1520 (інші оператори), а також через сайт.

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