Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, зокрема на газ та воду, вже обговорюється на урядовому рівні, і жителі міста можуть зіткнутися зі збільшенням витрат найближчим часом, повідомляє Politeka.

Зокрема, Міністерство енергетики та Нафтогаз розглядають можливість підвищення тарифів на газ у Дніпрі через купівлю блакитного палива на європейському ринку за ринковими цінами, які втричі вищі за собівартість.

Уже зараз вартість газу для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр до кінця квітня 2025 року. Проте, експерти прогнозують ріст ціни до 10-12 грн за кубометр. Крім того, у 2024 році деякі споживачі почали сплачувати додаткові платежі за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Тим часом у Дніпропетровській області збільшення розцінок на воду також може статися після завершення воєнного стану та стабілізації ситуації в країні. Наразі ціни на воду залишаються на попередньому рівні, але міський голова Павлограда Анатолій Вершина вже заявив, що в майбутньому вони будуть зростати.

Прогнозується, що після завершення війни вартість на воду у місті та області зростуть, а місцеві органи влади отримають право коригувати ціни. Міський голова підкреслив, що буде надано адресну підтримку тим, хто дійсно потребує допомоги, адже наразі з міського бюджету компенсуються різниці між собівартістю..

Отже, підняття цін є неминучим і, ймовірно, відбудеться вже після завершення воєнного стану.

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