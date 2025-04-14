Відключення газу в Дніпрі 15 квітня носить тимчасовий характер, відновлення відбудеться в той же день.

Фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газмережі» тимчасово призупинять газопостачання у низці житлових будинків, станеться відключення газу в Дніпрі 15 квітня, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті Дніпровської філії ТОВ «Газмережі».

Відключення газу в Дніпрі 15 квітня станеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання. Зокрема, без блакитного палива залишаться вулиці:

Олени Пчілки, 35, 35а, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54.

Нестора Махна, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.

Сергія Єфремова, 2а, 21а.

Старокозацька, 29, 31, 33.

Процедура носить тимчасовий характер. Відновлення газопостачання відбудеться після завершення всіх необхідних робіт. Для цього споживачі повинні надати доступ працівникам газорозподільної компанії до кожного помешкання, підключеного до блакитного палива.

Ця вимога прописана в пунктах 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), затверджених наказом Міністерства енергетики України №402 від 21.10.2024. Згідно з цими правилами, перед повторним підключенням до діючих газопроводів усі елементи газової системи та обладнання повинні пройти зовнішній огляд і випробування на герметичність стисненим повітрям. Подавання блакитного палива без таких перевірок заборонено.

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