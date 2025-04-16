У Дніпрі завершили опалювальний сезону ще у березні 2025 року, мешканцям необхідно бути готовими до подорожчання комуналки.

У Дніпрі завершили опалювальний сезон, як повідомляла міська влада, тепло у домівках містян відключили тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно була на рівні +8°C вище більше трьох днів поспіль, інформує Politeka.

Відомо, що припинення подачі тепла можливе лише за умови стабільного потепління, щоб не створювати дискомфорт для жителів.

Завершення опалювального сезону здійснюється згідно з урядовими нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України. Це дозволяє уникати передчасного відключення у разі раптового похолодання.

Що стосується тарифів, у квітні підвищення вартості комунальних послуг після відключення батарей у Дніпрі не очікується.

Зокрема, ціна на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год до 30 квітня 2025 року. Це стосується всіх побутових споживачів: мешканців квартир, приватних будинків і гуртожитків.

Також не прогнозується зростання тарифів на газ. Згідно з чинним законодавством, навіть після завершення воєнного стану ціни не зміняться ще принаймні пів року.

Вартість централізованого постачання, водопостачання та водовідведення у квітні 2025 року також залишатиметься стабільною.

Таким чином, мешканці Дніпра можуть бути впевнені у прогнозованості платежів найближчим часом.

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