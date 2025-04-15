Гуманітарна допомога для пенсіонерів на Дніпропетровщині продовжує видаватися через благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів на Дніпропетровщині доступна у місті Кривий Ріг, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг», що діє при парафіяльному центрі «Рідна хата» Парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ, продовжує реєстрацію охочих отримати підтримку. Надається через фонд для кількох категорій громадян, які цього потребують.

Зареєструватися на отримання гуманітарки можуть мешканці Кривого Рогу, які постраждали внаслідок російських атак, а також ВПО, що прибули до міста у 2024–2025 роках. Серед них — люди віком від 60 років, інваліди І та ІІ груп, самотні люди, вагітні та годуючі матері, багатодітні сім’ї та особи, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів на Дніпропетровщині включає текстильні вироби (рушники, постіль) та побутовий посуд. Для реєстрації необхідно зателефонувати за номером 067 160 20 54. Фахівці фонду нададуть консультацію та допоможуть із подачею заявки на отримання гуманітарної допомоги.