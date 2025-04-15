На подорожчання проїзду на Дніпропетровщині вплинули зростання мінімаки, витрати на обслуговування транспорту та зміни в оподаткуванні

Сталося подорожчання проїзду на Дніпропетровщині, проте воно торкнулось поки лише одного населеного пункту, повідомляє Politeka.net.

Відомо, де виросте ціна квитків.

Так, збільшення ціни станеться з 15 квітня у місті Нікополь і складе 50%.

"Безкоштовним залишається проїзд для дітей віком до 18 років, а також для пільгових категорій населення за наявності оригіналів підтверджувальних документів", - зазначили у повідомленні міської ради.

Місцеві перевізники вже неодноразово заявляли, що попередня ціна в 10 гривень була економічно необґрунтованою. Проте новий тариф у 15 гривень викликає чимало суперечок — для прифронтового міста, де кожна поїздка може бути ризикованою через постійну небезпеку, така ціна здається багатьом завищеною.

Порівнювати вартість проїзду в Нікополі з мирнішими містами країни, де є хоча б тимчасове затишшя, — недоречно. Умови життя тут зовсім інші, а кожен день — це виклик для жителів.

У місті, де через постійні обстріли залишилося небагато мешканців, новина про подорожчання проїзду на Дніпропетровщині викликала хвилю невдоволення. Люди, які й так живуть у складних умовах, обурені — адже навіть елементарні потреби часто стають випробуванням.

Втім, підвищення вартості було неминучим. Як і в інших регіонах, на це вплинули об'єктивні економічні чинники: зростання мінімальної заробітної плати, витрати на обслуговування транспорту, зміни в оподаткуванні та розмірі військового збору.

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