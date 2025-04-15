Отримати допомогу на оренду житла в Дніпрі можна, попередньо зареєструвавшись, але потрібно відповідати критеріям.

Допомога на оренду житла в Дніпрі у 2025 році доступна для окремих категорій громадян, які відповідають критеріям програми, повідомляє Politeka.

Організований цей проєкт УВКБ ООН у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист». Основними отримувачами цієї підтримки є внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також ті, хто повернувся з-за кордону та наразі проживає у місцях тимчасового перебування або знаходиться під загрозою виселення.

Програма охоплює також Київ, Київську область, Полтавську, Кіровоградську та Запорізьку області. Допомога на оренду житла в Дніпрі передбачає виплати протягом шести місяців, що дозволяє родинам стабілізувати свої життєві обставини. Участь можуть взяти тільки ті сім'ї, які раніше не отримували подібної грошової підтримки та не користуються держсубсидіями.

Фінансова допомога виплачується голові родини у цифрових доларах США через застосунок Vibrant, а посилання на його завантаження надсилається SMS-повідомленням.

Щоб долучитися до програми, необхідно заповнити анкету та надати підтверджуючі документи.

Проєкт має на меті допомогти людям, які опинилися в скрутних умовах, отримати безпечне житло. Уся актуальна інформація щодо умов участі та анкети публікується на офіційних ресурсах благодійного фонду.

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