Погода у Дніпрі 17 квітня трохи зміниться, буде сонячний день та поступове потепління.

Синоптики оприлюднили актуальний прогноз погоди у Дніпрі на четвер, 17 квітня, у місті очікується комфортне потепління та відсутність опадів, передає Politeka.

Згідно з оновленими прогнозами, перша половина дня буде похмурою, проте ближче до полудня небо проясниться і встановиться ясна погода.

Опадів не передбачається, що створить сприятливі умови для прогулянок та активного відпочинку.

Вночі температура повітря становитиме близько +9°C. З настанням ранку почнеться поступове потепління: до 10:00 повітря прогріється до +16… +18°C, а до середини дня температура підніметься до +21°C та утримається до вечора.

Рівень вологості залишиться високим, а слабкий вітер до 1,5 м/с забезпечить приємну свіжість. Така метеообстановка буде особливо комфортною для перебування на вулиці та зміни гардеробу на легший.

Загалом, згідно з даними синоптиків, тиждень з 14 по 20 числа у Дніпрі відрізнятиметься стабільним весняним теплом.

Найтеплішим днем ​​тижня стане неділя, 20 числа, коли українці відзначатимуть Великдень.

А найпрохолоднішим очікується понеділок, 14 числа – близько +7°C.

Таким чином, погода у Дніпрі стабілізується та радуватиме мешканців стійким весняним теплом без різких змін та опадів до кінця місяця.

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