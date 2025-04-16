Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 17 квітня, відомо, де введуть обмеження у цей день.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 17 квітня, жителів попереджають про припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

Ппланові роботи будуть у місті Дніпро на 17 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

вулиця Робоча: 89;

Театральна: 5;

Василя Сліпака: 50А;

Дениса Котенка: 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6;

проспект Богдана Хмельницького: 109, 111, 113;

Переможців: 106, 108;

провулок Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42;

проїзд Шаховий: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

у Самарівському районі з 08:00 до 17:00:

село Зарічне: Буркіна: 4.

На 17 число з 10:00 до 17:00 с. Мар'ївка:

Івана Богуна: 26, 77А, 79;

Козацької Слави: 7, 9, 11, 13, 13А, 17, 19.

З 08:00 до 17:00:

село Жовте: Цементників: 1-7, 13, 14;

Надеждівка:

вул. Відважна: 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А;

Озерна: 52, 57, 59, 60, 62, 64-68, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 101, 102А;

Новопілля: Садова: 12-20 (парні), 20В, 20Г.

Повідомляється про перенесення планових робіт у місто Вільногірськ з 17 квітня на 29 число з 08:30 до 16:00:

Ентузіастів: 3А, 8, 8А, 10;

Віктора Варена: 2-12, 16-26 (парні), 3-11 (непарні);

Степова: 3;

Молодіжна: 2-12.

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