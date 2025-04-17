Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині поки що немає і ціни залишаються на колишньому рівні.

Неминуче підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині, адже водоканали працюють зі збитками через те, що ціни давно не змінювали, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

У Дніпропетровській області було ухвалено рішення компенсувати різницю в тарифах за рахунок обласного бюджету, що дозволило мешканцям регіону уникнути додаткового фінансового навантаження через зростання витрат водоканалів.

Однак ситуація дещо ускладнилася в окремих громадах, таких як Марганець та Апостолове, де місцеві водоканали накопичили значні борги через тарифну різницю, що створює ризик, що громади не зможуть надалі покривати витрати. Тому підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині може бути незворотнім.

У Кривому Розі, після підриву Каховської ГЕС, місто залишилося без джерела водозабору. Обласна рада виділила 100 млн грн для вирішення цієї проблеми, що дозволило стабілізувати ситуацію.

Влада розглядає два можливих варіанти розвитку подій: подорожчання до економічно обґрунтованого рівня або пошук державних субвенцій для підтримки водоканалів.

Обласна адміністрація підкреслює, що у воєнний час пріоритетом є забезпечення людей основними послугами — водою та теплом. Проте після закінчення війни ситуація зміниться, і питання тарифів потребуватиме перегляду.

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