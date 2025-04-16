Грошова допомога в Дніпрі особливо приходить на поміч пенсіонерам, які живуть поблизу лінії фронту або у прифронтових зонах, повідомляє Politeka.

Завдяки продовженню гуманітарної програми ООН, грошова допомога в Дніпрі та області залишатиметься доступною щонайменше до середини 2025 року. Йдеться насамперед про виплати для людей пенсійного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Але важливо, що є чіткі критерії, і не кожен автоматично потрапляє в перелік одержувачів. Фінансову допомогу можуть отримати літні люди, які проживають у зонах активних бойових дій або поруч із ними, мають мінімальну пенсію (до 3250 грн) і з березня 2023 року не отримували іншої міжнародної гуманітарної підтримки.

Усі три умови повинні виконуватись. В іншому разі фінансова підтримка може бути припинена. Розмір підтримки залежить від вже нарахованої пенсії. Якщо, скажімо, людина отримує 3100 гривень щомісяця, їй можуть доплатити ще 150 гривень, щоб довести суму до встановленої межі у 3250 грн.

Зовсім нещодавно програму розширили. Тепер нею можуть скористатися також люди з інвалідністю (як дорослі, так і діти), а також ті громадяни, які взагалі не мають права на пенсію.

Схожі ініціативи діють і в інших областях: Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській та Миколаївській.

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