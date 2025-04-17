Робота для для пенсіонерів в Дніпрі є на різних умовах та з різною зарплатою для бажаючих.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі нині є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку труда.

Сервіс ЛУН відкрив вакансію для фотографа новобудов, що є чудовою можливістю для пенсіонерів бути соціально активними та фінансово незалежними. Це робота для пенсіонерів в Дніпрі, яка дозволяє поєднати приємне з корисним — прогулянки містом та отримання додаткового доходу.

Основні обов'язки:

Регулярна фотозйомка новобудов та прилеглих районах.

Виконання зйомки згідно з простими інструкціями та визначеними ракурсами.

Фіксування новобудов на фото щомісяця.

Вимоги до кандидатів:

Наявність смартфона з якісною камерою (бажано з функцією ширококутної зйомки).

Павербанк для роботи в холодну пору року.

Орієнтованість на довготривалу співпрацю, організованість і відповідальність.

Умови роботи:

5-6 робочих днів на місяць.

Віддалений формат роботи.

Орієнтовно 4-5 годин роботи на день.

Заробітна плата: 3 500-3 600 грн + компенсація за проїзд.

Дружня підтримка координатора та чіткі інструкції.

Також робота для пенсіонерів в Дніпрі може знайтися для електромеханіка. Зарплата на посаді від 30 до 45 тисяч.

На підприємство потрібен спеціаліст з електроніки для ремонту та технічного обслуговування металорізального обладнання.

Вимоги до кандидата: вміння здійснювати діагностику несправностей; проведення профілактичного огляду техніки; підтримання обладнання в робочому стані; навички читання електричних схем.

Основні обов’язки: ремонт та обслуговування токарних і фрезерних верстатів; робота з електроприводами, універсальним устаткуванням, стрічкопилами та муфельними печами.

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