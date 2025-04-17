Погода у Дніпрі 18 квітня зміниться, буде сонячний день та різке потепління.

Прогноз погоди у Дніпрі на п'ятницю, 18 квітня 2025 року обіцяє сонячний день, приємне потепління та відсутність опадів, передає Politeka.

За даними синоптиків, у першій половині дня у Дніпрі очікується мінлива хмарність, але вже до полудня небо проясниться, і встановиться стабільна ясна погода.

Опади не прогнозуються, що створює чудові умови для прогулянок, спорту та відпочинку на свіжому повітрі.

Температурний режим порадує комфортом: вночі повітря становитиме близько +10…+12°C.

Вже з ранку почнеться активне потепління - до 10:00 температура досягне +18 ° C, а вдень підніметься до +23 ° C і протримається до вечора.

Вітер буде слабким до 2,6 м/с, що забезпечить приємну прохолоду при сонячному світлі. Рівень вологості залишиться високим, однак він негативно не вплине на загальне відчуття комфорту.

Така погода стане ідеальною для переходу на весняний гардероб та проведення часу на вулиці. Відсутність різких стрибків робить метеоумови особливо сприятливими для мешканців міста.

Загалом, з 14 по 20 квітня місто насолоджуватиметься стабільним весняним теплом.

Найтеплішим днем ​​тижня стане неділя, 20-го числа, коли українці відзначатимуть Великдень — повітря прогріється до +23°C.

Найпрохолоднішим днем ​​тижня виявиться понеділок, 14 числа – температура опуститься до +7°C, але потім розпочнеться стабільне потепління.

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