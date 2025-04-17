Відключення газу у Дніпрі 18 квітня торкнеться мешканців кількох адрес через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Зокрема, 18 числа тимчасово обмежать розподіл природного газу за адресами: проспект Івана Мазепи, 46 та 47. Відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення усіх запланованих робіт.

Споживачам слід забезпечити доступ фахівцям газорозподільної компанії до кожного газифікованого приміщення. Це необхідно згідно з вимогами чинних правил експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ). Перед подачею блакитного палива обов’язково проводиться візуальний огляд та контрольне опресовування мереж, що гарантує безпечну експлуатацію.

Як пояснюють у «Газмережах», відключення газу у Дніпрі 18 квітня пов’язане з модернізацією та оновленням газових мереж, фінансування яких здійснюється з тарифу на розподіл блакитного палива. Саме вчасна оплата доставки блакитного палива дає змогу проводити технічні роботи вчасно та без затримок.

З початку року працівники Дніпровської філії провели технічне обслуговування у 191 багатоквартирному будинку міста та району. Частота таких перевірок залежить від віку мереж: до 25 років – кожні 5 років, понад 25 років – раз на 3 роки. Така процедура є частиною планового обслуговування, яке гарантує безпеку та стабільну роботу систем.

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