Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області залишаються важливою частиною гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надає Всесвітня продовольча програма ООН у межах системної гуманітарної підтримки вразливих категорій населення, які постраждали через війну, перадає Politeka.

Про це організація повідомила на своєму сайті.

Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій. До складу входять базові харчі тривалого зберігання, зокрема борошно, різні крупи, макаронні вироби, соняшникова олія, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Продовольчу допомогу ВПП ООН організовує у кількох регіонах України, серед яких Дніпропетровщина, а формат надання залежить від рівня продовольчої безпеки, стану місцевих ринків та безпекової ситуації. У деяких громадах підтримку отримують усі мешканці, в інших — лише люди, які відповідають погодженим критеріям вразливості.

Окремим напрямом є готові до споживання раціони для осіб, які нещодавно евакуювалися або не мають можливості готувати. Такі набори розраховані приблизно на п’ять днів і містять консерви, каші та хліб. Їх розповсюджують через партнерів у транзитних центрах або окремих населених пунктах.

Крім того, ВПП закуповує хліб у місцевих пекарнях і доставляє його до прифронтових громад. Отримати його можна в тих самих пунктах, де видають продуктові набори, без додаткової реєстрації.

Організація також підтримує лікарні, колективні центри, спеціалізовані заклади догляду та інші установи, де перебувають люди з підвищеними потребами і є можливість готувати їжу на місці. Перелік таких об’єктів визначають спільно з місцевою владою та гуманітарними партнерами.

Близько 80% продуктів, які розповсюджує ВПП в Україні, закуповуються всередині країни у перевірених постачальників. Уся продукція проходить регулярний контроль якості та безпеки, а склад наборів може змінюватися з урахуванням рекомендацій фахівців і наявності ресурсів.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області залишаються важливою частиною гуманітарної підтримки. З питань отримання допомоги мешканцям радять звертатися до партнерських благодійних організацій або на гарячу лінію ВПП ООН за номером 0 800 600 122.

