Обмеження руху транспорту в Дніпрі внесли певні незручності у пересування місцевих мешканців містом, тому розрповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадили через провалля на будівельному майданчику станції метро, що ускладнило проїзд для автомобілів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Патрульної поліції, обмеження руху транспорту в Дніпрі введено на ділянці проспекту Яворницького поблизу перехрестя з вулицею Павла Скоропадського.

На вказаній ділянці дороги утворилося просідання ґрунту на будівельному майданчику, що змусило перекрити проїзд у напрямку залізничного вокзалу.

За даними патрульної поліції, роботи з ліквідації небезпеки планують завершити до 25 січня, однак усе залежатиме від темпів відновлення дорожнього покриття та безпеки на місці.

Через перекриття дороги змінилися маршрути кількох автобусних та тролейбусних маршрутів. Так, автобуси №87Б, №101А, №146Б та №157А у напрямку вокзалу об’їжджають проблемну ділянку через вулиці Лазаря Глоби, Старокозацьку та Степана Бандери.

Окрім цього, тролейбус "Б" курсує за схемою: проспект Дмитра Яворницького, вулиця Лазаря Глоби, проспект Лесі Українки, вулиця 128-ї Бригади Тероборони і далі за маршрутом, без заїзду на площу Вокзальну.

Це зміщення маршрутів торкнулося сотень пасажирів, особливо тих, хто щодня добирається до вокзалу та центральних районів міста.

Місцева поліція нагадує, що обмеження руху в Дніпрі стосуються не лише приватних автомобілів, а й громадського транспорту, і закликає водіїв та пішоходів дотримуватися знаків, а пасажирів – перевіряти актуальні схеми обʼїзду перед поїздкою.

В умовах перекриття проспекту, водії можуть очікувати заторів на прилеглих вулицях, тож планування маршруту заздалегідь стає особливо важливим.

