«ДТЕК Дніпровські електромережі» попередила про графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 10 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 10 січня вводяться для окремих споживачів через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують кілька громад регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заплановані відключення електроенергії в Дніпропетровській області на 10 січня обумовлені проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням енергетичного обладнання. Зазначені заходи мають на меті підвищення надійності електромереж і зниження ризику аварійних ситуацій у подальшому.

З 9 до 15 години проводитимуться профілактичні роботи в межах Божедарівської територіальної громади. У зв'язку з цим світла не буде в таких населених пунктах:

с. Болтишка вулиці:

Весела;

Зарічна;

Молодіжна;

Мостова;

Набережна;

Польова;

Садова;

Центральна;

Шкільна;

пров. Садовий;

пров. Степовий;

пров. Шевченка.

с. Грузинівка вулиці:

Козацька;

Ново-Київська;

Хутірська.

З 8 до 16 години не буде електрики в селі Межиріч в будинках, що знаходяться на таких вулицях:

Набережна 1; 10; 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 14/Б; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8.

пров. Козацький 1; 4; 6.

З 12 до 18 години проводитимуться профілактичні роботи у межах Кapпівської сільської територіальної громада. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії в селі Тихий Став за адресами:

Молодіжна (номери будинків 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 42/А; 43; 44; 45; 47; 49; 6; 7; 8; 9).

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.