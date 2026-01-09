Щоб отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області, потрібно виконати важливу дію.

Безкоштовне тимчасове житло для ВПО у Дніпропетровській області є однією з форм державної підтримки, доступної громадянам, проте варто знати всі нюанси, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні пресслужби "Дія".

ВПО та члени їхніх сімей мають право на отримання житла зі спеціального житлового фонду, який формується органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими структурами. До такого фонду можуть входити гуртожитки, комунальні приміщення, модульні містечка чи інші об’єкти, придатні для тимчасового проживання.

Житло надається, як правило, за місцем фактичного перебування переселенця та оформлюється на визначений строк — зазвичай до одного року. У разі, якщо людина або сім’я не має можливості самостійно знайти інше помешкання, строк проживання може бути продовжений відповідно до чинних правил і рішень місцевої влади.

Норматив мінімальної житлової площі чітко встановлений законодавством: на одну особу має припадати не менше ніж 6 квадратних метрів житлового простору. Рішення щодо надання житла ухвалюється на підставі бальної системи, яка враховує рівень потреби, соціальний статус, склад сім’ї та інші важливі обставини.

Першочергове право мають багатодітні родини, сім'ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло було зруйноване або стало непридатним через війну.

Щоб отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, потрібно стати на облік людей, які потребують тимчасового проживання. Для цього необхідно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу сільської чи міської ради;

районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім'ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

