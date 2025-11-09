Знайти стабільну роботу для пенсіонерів у Дніпрі сьогодні стало значно простіше, тож показуємо доступні варіанти.

Роботу для пенсіонерів у Дніпрі надають компанії, які відкриті до людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua ми знайшли найбільш привабливі пропозиції від роботодавців. Серед вакансій є як технічні, так і адміністративні напрямки з різним рівнем зайнятості.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена кількома напрямками. Один із них пов’язаний із технічним наглядом за виконанням завдань. Підприємство «Вендорс-Україна» шукає інспектора супроводу.

Оплата становить від 13 000 до 26 000, залежно від кількості відпрацьованих годин. Працівник має контролювати допуск сторонніх організацій, перевіряти документи тощо.

Тут потрібно буде перебувати на вулиці, але без спусків у колодязі. Для зручності надається планшет і мобільний телефон. Географія охоплює наш облцентр, Кам’янське та Кривий Ріг. Можлива повна або часткова зайнятість.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна на металургійному виробництві. Вакансія машиніста крана передбачає керування підйомними механізмами, транспортування вантажів у цеху та дотримання правил безпеки.

Заробітна плата від 20 800 до 22 800 грн після оподаткування. Вимоги стандартні: наявність посвідчення машиніста та досвід щонайменше рік. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустку, корпоративне медичне страхування.

Серед більш легких варіантів є вакансія у сфері обслуговування. Мережа ресторанів «МакДональдз Юкрейн» шукає людей для приготування страв, формування замовлень, обслуговування гостей та підтримки чистоти. Оплата погодинна, у середньому 136,88 грн до оподаткування, плюс бонуси.

