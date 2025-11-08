Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає не лише засобом підтримки вразливих верств, а й символом єдності та взаємопідтримки у складні часи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується через діяльність місцевого соціального ресторану, де безкоштовно видають гарячі обіди людям похилого віку та переселенцям, повідомляє Politeka.

Як зазначають організатори ініціативи, проєкт створено для підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються у форматі повноцінного денного харчування, що дозволяє забезпечити базові потреби та зменшити фінансове навантаження на людей, які опинилися в скруті.

Особливу увагу організатори приділяють старшому поколінню, яке найбільше страждає від наслідків війни та економічної нестабільності. Для багатьох відвідувачів навіть одна порція гарячої страви має велике значення — це не лише підтримка в матеріальному сенсі, а й відчуття турботи та людяності.

Соціальний ресторан також приймає внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. Щоб отримати безкоштовні обіди, необхідно пройти коротку реєстрацію через чат-бот у Telegram. Після підтвердження особи люди мають можливість щоденно приходити до закладу та отримувати гарячі страви без жодних додаткових вимог.

Соціальний ресторан «Перемога» працює щоденно з 11:00 до 16:00 без вихідних за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3. Меню складається з повноцінних, збалансованих страв, приготованих із якісних інгредієнтів, що дозволяє людям відчути домашній затишок і підтримку громади.

Діяльність закладу частково фінансується за рахунок благодійних внесків. Усі охочі можуть долучитися до доброї справи, скориставшись онлайн-платформою проєкту. Натиснувши кнопку «пригостити», кожен має змогу зробити свій внесок у забезпечення стабільної роботи соціальної кухні.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає не лише засобом підтримки вразливих верств, а й символом єдності та взаємопідтримки у складні часи.

