Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно заповнити коротку анкету.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі реалізується через соціальний ресторан, де кожен відвідувач має можливість безкоштовно отримати гарячі обіди, повідомляє Politeka.

Проєкт орієнтований на підтримку громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Основна увага зосереджена на людях похилого віку, котрі через воєнні події та фінансові труднощі залишилися без стабільного забезпечення. Для багатьох гаряча страва є проявом турботи та підтримки, що має як матеріальне, так і моральне значення.

Соціальний заклад також приймає внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через бойові дії й тимчасово мешкають у Дніпрі. Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно заповнити коротку анкету у Telegram-чат-боті. Реєстрація займає лише кілька хвилин, після чого вже наступного дня можна отримати безкоштовний обід.

Заклад «Перемога» працює щоденно з 11:00 до 16:00 без вихідних за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 1–3. У меню — поживні страви зі свіжих продуктів, які створюють атмосферу домашнього затишку та допомагають відвідувачам упоратися з щоденними труднощами.

Діяльність закладу частково фінансується завдяки благодійним внескам. Долучитися до ініціативи може кожен, натиснувши кнопку «пригостити» на онлайн-платформі. Цей крок дозволяє підтримати тих, хто особливо потребує допомоги саме зараз.

Крім цього, подібні соціальні проєкти діють і в інших містах України. Зокрема, у Кривому Розі реалізовується програма допомоги літнім мешканцям, спрямована на покращення умов життя та зменшення соціальної напруги серед найуразливіших категорій населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.