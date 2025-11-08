Графік відключення газу з 10 до 12 листопада в Житомирській області дає змогу для місцевих жителів підготуватися до обмежень.

Графік відключення газу з 10 до 12 листопада в Житомирській області передбачає проведення планових технічних робіт в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 10 до 12 листопада в Житомирській області допоможе забезпечити стабільну роботу системи в холодний сезон.

Так, 10.11.2025 газопостачання буде обмежене у селі Горщик. Без блакитного палива тимчасово залишиться будинок на вулиці Молодіжній, 1.

Окрім цього, 12.11.2025 обмеження газопостачання очікується в селі Гранітне. Постачання тимчасово припинять за адресою вулиця Шевченка, 27. Фахівці проведуть технічний огляд та профілактику мереж.

Також технічні роботи торкнуться сіл Сингаї та Грозине. У Сингаях 10.11 з 9:00 до 17:00 без блакитного палива залишаться місцеві на вулиці Миру, 11. А у Грозиному 11.11.2025 з 9:00 до 17:00 постачання припинять за адресою Затишна, 1.

Крім того, графік відключення газу з 10 до 12 листопада в Житомирській області передбачає проведення ремонтрних заходів в Овручі.

Там технічне обслуговування триває ще з 3.11 і завершитись має 12.11. 10.11.2025–11.11.2025 під обмеження потрапить вулиця Тараса Шевченка, 42, а 12.11.2025 – Тараса Шевченка, 44.

Споживачів просять уважно поставитися до тимчасових незручностей, адже такі профілактичні заходи є важливими для безпеки та надійності системи. Мешканцям також нагадують, що потрібно заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

