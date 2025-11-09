Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається волонтерами центру «Вільні разом», завдяки чому переселенці можуть отримати безкоштовні набори з продуктами першої необхідності, повідомляє Politeka.

Як зазначено у повідомленні організації в Телеграм-каналі, підтримка призначена для тих, хто ще не отримував її від центру або звертався по неї не пізніше серпня 2025 року. Такий порядок забезпечує справедливий розподіл ресурсів і дозволяє допомогти тим, хто перебуває у найбільш складних обставинах.

Щоденно гуманітарний центр приймає не більш ніж 150 сімей. Обмеження кількості заявників допомагає уникнути надмірного скупчення людей, упорядкувати процес видачі та створити комфортні умови для всіх відвідувачів.

Отримати набори може виключно особа, яка особисто подала заявку. Передача права іншим без присутності заявника не дозволяється. Така вимога спрямована на запобігання зловживанням і забезпечення прозорості під час видачі.

До складу пакунків входять основні харчові товари, що дозволяють переселенцям і літнім людям забезпечити себе продуктами на певний час. Волонтери зазначають, що запасів достатньо для всіх, тому просять не створювати ажіотаж і дотримуватись порядку під час отримання допомоги.

Пункт прийому громадян працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У ці години також функціонує гаряча лінія, де можна отримати роз’яснення або записатися на прийом. Вихідні дні — субота та неділя.

Минулого тижня команда центру у партнерстві з міжнародною організацією Global Empowerment Mission забезпечила 190 родин 221 продуктовим набором. Волонтери наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі продовжує надаватися стабільно, а підтримка охоплює дедалі більшу кількість родин, які потребують допомоги.

