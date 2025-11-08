У Кривому Розі відкрито кілька варіантів роботи, які можуть зацікавити пенсіонерів, котрі шукають стабільність, гідну оплату та доброзичливий колектив.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає як фізичну активність, так і спокійні варіанти праці, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна в різних сферах, серед яких транспортна, технічна та обслуговуюча.

Один із варіантів - посада водія-експедитора у компанії «Фокстрот». Зарплата становить від 25 000 до 40 000. Потрібен водій із категорією В і С, який має досвід і почувається впевнено за кермом.

Зайнятість полягає у доставці побутової техніки клієнтам, дотриманні маршрутів і підтриманні позитивного іміджу компанії. Працівникові гарантують гнучкий графік та можливість кар’єрного зростання.

Ще одна пропозиціяроботидля пенсіонерів у Кривому Розі - вакансія монтажника волоконно-оптичних ліній зв’язку. Оплата становить 30 000–50 000, включаючи ставку та бонуси. Перевагою буде технічна освіта, але досвід не є обов’язковим.

Основні обов’язки: прокладання кабелів, взаємодія з перфоратором і технічне обслуговування мереж. Важливо бути пунктуальним і готовим до змін у графіку.

Окрім цього, у дитячому розважальному комплексі «Флай Кідс» у ТРЦ «Сонячна Галерея» потрібна гардеробниця. Заробітна плата становить 9 600–12 700, графік можливий 2/2 або 5/2.

В обов’язки входить прийом і видача одягу відвідувачам. Пропонується оплачуване навчання, безкоштовне дворазове харчування, корпоративні знижки та приємна атмосфера.

Тож варіантів є дуже багато, тож кожен зможе знайти те, що йому більше до душі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.