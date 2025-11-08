Подорожчання продуктів у Дніпрі зафіксовано у кількох категоріях товарів, серед яких молочні вироби, бакалія та овочі, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Цінові показники на молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) нині становлять у середньому 60,98 грн. У різних торгових мережах вартість різниться: Auchan — 57,90, Megamarket — 67,70, Metro — 60,32, Novus — 57,99. У жовтні середнє значення становило 56,18, отже, підвищення склало 3,78.

Поступове зростання спостерігалося протягом місяця: із 57,20 грн на початку жовтня до 60,98 у листопаді. Така динаміка відображає загальне підняття вартості у роздрібній торгівлі.

Бакалійна група також подорожчала. Пшоно (1 кг) тепер коштує 27,77 грн, тоді як раніше середній показник був 25,96. У магазинах Auchan — 26,90, Megamarket — 32,20, Metro — 24,20. Порівняно з початком минулого місяця підвищення досягло 3,33 гривні. Протягом періоду фіксувалося стабільне збільшення значення від 24,43 до 27,77, що свідчить про збереження тенденції до зростання.

Суттєві зміни помітні серед овочів. Помідори рожеві (1 кг) подорожчали до 119,45 гривень, тоді як у жовтні показник складав 90,12. На даний момент Metro пропонує 109,90, Novus — 129,00. Порівняно з минулим місяцем різниця становить 53,85 грн. Протягом жовтня ціна підвищувалася майже щоденно — від 65,60 до 134,45 гривень наприкінці місяця, після чого стабілізувалася.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі охопило кілька основних груп товарів. Найбільше зростання продемонстрували овочі, де ціна на помідори значно піднялася. Менш відчутне підвищення зафіксовано у сегментах бакалії та молочної продукції.

