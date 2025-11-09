Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося ключових категорій споживчих товарів, таких як овочі, бакалія та молочні вироби, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Наприклад, середня цінник картоплі рожевої нині складає 23,45 гривні за кілограм. У різних магазинах вона коливається від 16,90 у мережі Auchan до 29,99 у Novus. Середньомісячні дані жовтня показують, що Auchan пропонував картоплю по 17,76, Metro – 17,46, а Novus тримав вартість на рівні 29,99. За останній місяць середні розцінки зросли на 1,99 гривні. Індекс фіксував щоденне зростання: від 21,46 на початку жовтня до 23,45 наприкінці.

Що стосується рафінованої олії «Щедрий Дар» об’ємом 850 мл, середній цінник становить 84,60 грн. У різних магазинах вона коливається від 83 у Metro до 85,99 у Novus, а Auchan пропонує по 84,80. Середньомісячні розцінки жовтня були на рівні від 83,19 до 85,06. Індекс показує незначне, але стабільне зростання: 83,10 на початку місяця до 84,60 наприкінці, що дає підвищення на 1,50 гривні за місяць.

Масло «Яготинське» 73% вагою 200 грамів також подорожчало: середній цінник – 115,03 грн. У Metro воно коштує 116,48, Novus пропонує по 114,00, а Auchan – 114,60. Середньомісячні розцінки коливалися між 113,34 та 117,30. За останній місяць подорожчало лише на 0,23. Індекс зафіксував, що на початку жовтня масло коштувало 114,80, а до початку листопада стабілізувалося на рівні 115,03.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі спостерігається у всіх основних групах продуктів харчування. Найбільше відчутним є підвищення вартості картоплі рожевої та олії, тоді як молочні вироби залишаються відносно стабільними. Аналітики відзначають, що щомісячні коливання складають кілька гривень, і це суттєво впливає на сімейні бюджети. Моніторинг цін у магазинах дозволяє відстежувати динаміку та планувати витрати більш ефективно.

