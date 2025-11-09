Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Кривому Розі.

Зробили синоптики прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Кривому Розі та розкрили, які сюрпризи підготували осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Кривому Розі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 10-ого числа: протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Максимальна температура повітря сягне +15°C.

У вівторок, 11.11: повітря прогріється до +14°C. Протягом усього дня погода триматиметься похмурою. Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.

Середа, 12.11: протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температурні коливання — від +11 до +12°C.

Четвер, 13 числа: протягом усього дня небо вкриється хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+12°C. Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.

У п’ятницю, 14.11: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +5…+11°C. 14 листопада вважається початком зими та перших морозів. Якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня.

Субота, 15.11: хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура коливатиметься від +4 до +12°C.

У неділю 16.11: день у Кривому Розі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Температурні показники — від +4 до +14°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Кривому Розі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.