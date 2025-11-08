Дефіцит хліба у Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 може стати причиною зростання вартості продукції через скорочення обсягів продовольчої пшениці, потрібної для виготовлення борошна на регіональних підприємствах, повідомляє Politeka.

Під час форуму «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський поінформував, що цьогорічний урожай зернових очікується в межах 21 мільйона тонн. Із цього показника лише 10,3 мільйона тонн становитиме продовольча пшениця, а 1,7 мільйона відповідатиме найвищим якісним вимогам. Така структура врожаю створює складнощі для підприємств, які займаються виробництвом борошна та залежать від високоякісного зерна.

За словами Рибчинського, всередині країни посилюється конкуренція між переробниками та експортерами. Через обмежені запаси аграрії не поспішають продавати зібране, залишаючи його у сховищах. Це сповільнює товарообіг, спричиняє цінові коливання та створює загрозу стабільності хлібопекарської галузі.

Крім того, ситуацію погіршує нестача жита. У сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як попереднього року цей показник становив лише 1,6 тисячі. Такий розрив збільшує залежність внутрішнього ринку від зовнішніх поставок і ускладнює баланс попиту та пропозиції.

Фахівці наголошують, що обмежені ресурси зернових і структура посівів безпосередньо впливатимуть на кінцеву ціну. Уже нині брак якісної пшениці створює труднощі у процесі переробки, формуючи додаткові ризики для виробництва.

Отже, дефіцит хліба у Дніпропетровській області стає ключовим чинником нового аграрного сезону, який впливатиме на стан зернового ринку, динаміку вартості та забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

