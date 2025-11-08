Тема безкоштовного житла для переселенців у Дніпропетровській області стала однією з найактуальніших серед українців.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області надається людям, які прибули у нові громади в пошуках безпечного місця, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області можна отримати завдяки кільком напрямам допомоги. Міністерство розвитку громад та територій повідомляє, що прихисток надають як звичайні громадяни, так і приватні, комунальні та державні заклади.

Уся актуальна інформація про вільні місця доступна на платформі «Там, де вас чекають». Там можна дізнатися, у якому регіоні є вільні кімнати, скільки людей вони можуть прийняти, а також знайти контакти відповідальних осіб.

Пошук безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області спрощує державний онлайн-сервіс «Прихисток».

Щоб скористатися ним, потрібно зайти на сайт, обрати Україну, потім регіон, вказати кількість членів сім’ї та переглянути доступні варіанти.

Далі користувач може зв’язатися з власниками нерухомості й домовитися про поселення. Це зручно, швидко та безкоштовно. Окрім офіційного ресурсу, допомогу надають волонтери через платформу «Допомагай». Вона працює за подібним принципом.

Важливу роль у розселенні відіграє й місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування пропонують соціальне помешкання у місцях компактного поселення.

Щоб потрапити туди, потрібно повідомити про своє бажання відповідальним особам під час евакуації або звернутися до гуманітарного штабу після прибуття. Також можна зателефонувати на гарячі лінії міської чи районної влади.

Корисними залишаються номери гарячих ліній. Для мешканців місць компактного поселення діє номер (096) 058-83-76, гаряча лінія Мінреінтеграції - 15-48, а також контакт Уповноваженого з питань ВПО - (066) 813-62-39.

