Жителі кількох населених пунктів у Полтавській області мають підготуватися до графіка відключення світла з 10 по 11 листопада.

Графік відключення світла з 10 по 11 листопада у Полтавській області стосується Чорнухинської громади, повідомляє Politeka.

Як інформують у Лубенській ОФ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», роботи триватимуть два дні поспіль у різних населених пунктах громади.

Графік відключення світла з 10 по 11 листопада у Полтавській області передбачає виконання технічних робіт і планового обслуговування електромереж, що спрямовані на підвищення стабільності постачання енергії.

10.11 електропостачання буде частково відсутнє у селі Мелехи. Обмеження заплановані на період з 08:00 до 16:30. Без електроенергії тимчасово залишаться будинки на таких вулицях: Охріменка 34, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 56, 60, 66, 68, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101а, 103, 105, 72, 99, Хрестулиця 1, Центральна 12.

У ті ж години, тимчасові незручності очікують і жителів смт Чорнухи. Обмеження постачання відбудеться на Миру, 2, 6, 8, 8а, 10, 7. Усі заходи проводяться в рамках технічного обслуговування мереж для забезпечення безперебійної роботи системи.

Наступного дня, 11 листопада, графік відключення світла у Полтавській області продовжиться у Куріньці. З 08:00 до 16:30 електроенергії не буде на кількох вулицях.

Обмеження зачеплять Новоселівську 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, Підметянську 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36.

А також Приудайську 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і Центральну 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117.

Нагадуємо, що разі виникнення аварійних чи погодинних знеструмлень, варто перевіряти інформацію на офіційному сайті АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому додадуть, а кому відмовлять у надбавці.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що пропонують переселенцям.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: частина українців отримуватиме збільшені виплати.