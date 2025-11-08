Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада є частиною комплексних дій.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада оприлюднено у зв’язку з проведенням планових робіт на території окремих громад Нікопольського району, повідомляє Politeka.

Як інформують офіційні ресурси громад, тимчасове припинення електропостачання необхідне для підвищення надійності системи живлення та запобігання можливим аваріям у майбутньому.

За даними АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», фахівці компанії проводитимуть профілактичні дії у межах кількох населених пунктів. Внаслідок цього 9 листопада 2025 року електроенергія буде тимчасово відсутня у таких селах: Змагання, Барвінкова та Шевченкове. Вимкнення відбудеться з 08:00 до 18:00, після чого постачання має бути повністю відновлене.

Згідно з графіком, у селі Змагання роботи проводитимуться на всій території, тому мешканцям варто заздалегідь підготуватися до тимчасового знеструмлення. У Барвінковій електроенергію планують вимкнути на визначений проміжок часу без уточнення конкретних вулиць. У Шевченковому відключення торкнеться двох вулиць — Вишнева та Шевченка.

Енергетики підкреслюють, що такі заходи є плановими та спрямовані на поліпшення якості обслуговування споживачів. Проведення технічних робіт дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому, забезпечивши стабільне електропостачання в регіоні.

Жителів зазначених територій просять завчасно підготуватися до відключення: зарядити мобільні пристрої, вимкнути побутову техніку та зберігати продукти у безпечних умовах.

Важливо зазначити, що графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада є частиною комплексних дій, які проводяться для підвищення ефективності роботи енергетичної системи.

