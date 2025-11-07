Обмеження руху транспорту в Дніпрі має тимчасовий характер і необхідне для завершення важливого інфраструктурного проєкту.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі запроваджено у зв’язку із завершальним етапом ремонтних робіт на колекторі зливової каналізації на вулиці Старочумацькій, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада Дніпра.

З 21:00 п’ятниці, 7 листопада, до 05:00 суботи, 8 листопада, пересування транспорту буде тимчасово перекрито на ділянці від вулиці Янтарної до Холодильної.

У цей час фахівці перепідключатимуть мережі до нового відремонтованого колектору. Роботи виконуватимуться у нічний час, щоб мінімізувати незручності для мешканців та водіїв. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради наголошує, що це фінальний етап оновлення зливової системи району, що забезпечить стабільне функціонування каналізаційної мережі та підвищить надійність водовідведення.

Міська влада радить планувати маршрути заздалегідь, дотримуватися знаків і вимог безпеки. Після завершення робіт рух на вулиці буде відновлено, а оновлена інфраструктура дозволить уникати аварій та затоплень у подальшому. Водночас обмеження руху транспорту в Дніпрі має тимчасовий характер і необхідне для завершення важливого інфраструктурного проєкту, що підвищує якість міських послуг та безпеку на дорогах.

Крім того, у Дніпропетровській області обмежили переміщення поїздів.

Згідно з повідомленням, для безпеки пасажирів і залізничного персоналу рух експресів №6492 та №6502 було змінено. Тепер вони слідують за маршрутом Дніпробуд-2 – Запоріжжя-2 замість звичних напрямків Марганець – Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно. Такі тимчасові коригування діятимуть до нормалізації ситуації в регіоні.

