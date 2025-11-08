Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спостерігається на популярні овочі, які споживають українці, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, з якими товарами виникли проблеми.

На українському ринку овочів спостерігається помітна зміна цінової ситуації: тепличні помідори стрімко дорожчають, тоді як вартість картоплі, навпаки, знижується. Такі стрибки цінників викликані дефіцитом продуктів у Дніпропетровській області.

Виробники тепличних овочів зазначають, що через сезонне скорочення врожаю та підвищення витрат на енергоносії вони змушені поступово збільшувати вартість продукції. За останні три тижні ціни на тепличні помідори зросли в середньому на 22% у порівнянні з жовтнем. Це підвищення, за словами аналітиків, може продовжитися, якщо попит залишатиметься стабільним, адже обсяг продукції з українських тепличних комбінатів нині суттєво скоротився.

У той самий час ситуація на ринку картоплі виглядає зовсім інакше. Середня вартість цього овоча у великих торговельних мережах наразі становить близько п’ятнадцяти гривень десяти копійок за кілограм, що більш ніж на одну гривню менше, ніж у вересні. Зниження цін пояснюється активними поставками нового врожаю, а також високою конкуренцією між великими виробниками.

Виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко пояснила, що нинішнє зниження вартості є тимчасовим явищем. За її словами, поки на території країни зберігаються відносно теплі погодні умови, ціни залишатимуться на поточному рівні. Проте з настанням холодів ситуація може змінитися.

Як зазначає експертка, із початком морозів дрібні фермери та власники присадибних господарств, які не мають належних умов для тривалого зберігання продукції, будуть змушені скоротити обсяги постачання на ринок. Частина врожаю може бути втрачена через переохолодження або псування, що природно призведе до зменшення пропозиції та створення локального дефіциту картоплі.

Джерело: Аgronews.

